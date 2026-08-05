Petrol fiyatları, diplomatik çabaların etkisiyle yüzde 4’ten fazla geriledi

Dün 84,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 83,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.41 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 79,96 dolara gerileyerek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını test etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 76,33 dolardan işlem gördü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile doğrudan müzakere yürütmediklerini, Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, bu sürecin iyi bir anlaşmaya ulaşılması için "İran'ın son şansı" olduğunu ifade etti.

- Diplomatik temaslar arz endişelerini hafifletti

Bununla birlikte, Katar'ın yürüttüğü diplomatik girişimler de piyasalarda gerilimin azalacağı beklentilerini destekliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüklerini, önceliklerinin diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi.

Ensari, Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesine dönmesini hedeflediklerini belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Diplomatik temasların yoğunlaşması ve ABD ile İran arasında ateşkese varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimlerini günlük 188 bin varil artırma kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

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