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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk lityum ihracatını gerçekleştirdi

Yayınlanma Tarihi: 24.07.2026 08:33

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ilk kez lityum ihracatı gerçekleştirerek ülkenin kritik mineraller alanındaki üretimini çeşitlendirme hedefinde önemli bir eşiği geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk lityum ihracatını gerçekleştirdi

Tanganika Eyalet Valisi Christian Kitungwa, yaptığı açıklamada, KDC'nin ilk lityum sevkiyatının Tanganika eyaletindeki Manono maden sahasından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kitungwa, ihraç edilen ürünün, Çinli madencilik şirketi Zijin Mining ile KDC'nin kamu madencilik şirketi Cominiere'nin ortak girişimi olan Manono Lithium SAS tarafından üretildiğini belirtti.

Şirket, Manono'daki tesisi Haziran 2026'da devreye alarak üretime başlamıştı.

"Dünyanın en büyük kobalt üreticisi" ve "2. büyük bakır üreticisi" olan KDC, lityumu da stratejik madenler arasına ekleyerek enerji dönüşümünde kritik öneme sahip mineraller pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Manono sahası da "dünyanın en büyük sert kaya lityum yataklarından biri" olarak gösteriliyor.

Manono lityum projesi, daha önce Avustralyalı AVZ Minerals ile KDC hükümeti arasında yaşanan ruhsat anlaşmazlığı nedeniyle uluslararası hukuk süreçlerine konu olmuş, maden işletme ruhsatı daha sonra Manono Lithium SAS'a verilmişti.

Lityum, elektrikli araç bataryaları, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin üretiminde kullanılan en kritik mineraller arasında yer alıyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Avustralya
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