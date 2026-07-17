ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının etkin kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan belge, ASELSAN'ın su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uzun süredir yürüttüğü çalışmaların sonucu olarak değerlendiriliyor.

Şirketin su verimliliği çalışmaları kapsamında, su tasarrufuna yönelik çok sayıda proje devreye alındı. Sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensörler ve akıllı uygulamalar sayesinde su tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyecek altyapılar geliştiren ASELSAN, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da güçlendirdi.

ASELSAN, savunma teknolojilerinin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

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