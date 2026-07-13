Daimi hudut kapısı ilan edilen Batman Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip

Batman Havalimanı'nın yeni terminal binası, 29 Ağustos 2010'da açılarak hem sivil hem de askeri statüde hizmet vermeye başladı.

Terminal kapasitesi yıllık 1 milyon iç hat, 1 milyon dış hat olmak üzere 2 milyon olan havalimanının terminal binasının kapalı alanı 20 bin 741 metrekare, iç hat yolcularına hizmet verilen alanı 2 bin 90 metrekare, dış hat yolcuları için hizmet alanı da 2 bin 626 metrekare.

Dört dar gövde uçak park sahası ile hizmet verilen havalimanında 3048x45 metre ebatlarında pist ve 120x166 metre ebatlarında apron bulunuyor.

Batman Havalimanı'ndan dar gövde uçaklarla (B737-800, A320, A321) İstanbul, Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Antalya havalimanlarına doğrudan seferler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Batman Havalimanı, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca uluslararası hava hudut kapısı statüsü kazandı.

Hac ve umre yolcularının ibadetlerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidebilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığının oluru ile 28 Mart 2012'de geçici hava hudut kapısı ilan edildi. Bunun ardından Batman Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a doğrudan hac ve umre amaçlı charter seferlerine başlandı.

Son zamanlarda gerek yurt dışından aktarmalı Batman Havalimanı'na gelen yolcuların bagaj gümrük işlemlerinin yapılabilmesi gerekse de diğer ülkelere uçuşların gerçekleştirilebilmesini teminen ve özellikle kış aylarındaki kötü hava koşullarında komşu illerden daimi hudut kapısı olan havalimanlarından divert (yönlendirme) uçuşlarda aktarmalı bagaj bulunması nedeniyle gümrük işlemleri yapılamadığından divert kabul edilmiyordu.

Bu sebeplerle havalimanında hac ve umre harici uçuşların gerçekleştirilebilmesi, yurt dışı bagajı olan divert uçuşların kabul edilebilmesi amacıyla Batman Valiliğince ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak girişim başlatıldı.

İlgili kurumların verdikleri görüşler doğrultusunda hac ve umre uçuşlarının sorunsuz yapıldığı daimi hudut kapısı olmasının önünde engel hususun bulunmadığı, sadece Gümrük Müdürlüğünün personeli için uygun mahallerin oluşturulması gerektiği bildirildi.

Batman Havalimanı, Batman Gümrük Müdürlüğünün eksik bildirilen fiziki mekanlar oluşturularak (toplam 7 mahal) daimi hudut kapısı olabilmesi için gereklilikler tamamlanarak hazır hale getirildi.

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