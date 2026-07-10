Otomotiv sektörünün ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kompleksi'nde gerçekleştirilen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv'in yanı sıra en fazla ihracat gerçekleştiren 133 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödülleri takdim edildi.

UİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Türk otomotiv sektörünün Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini belirtti.

Sektörün bu yıl 43 milyar dolar ihracat hedeflediğini bildiren Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Sektörümüz 250 bin kişiye direkt olmak üzere 550 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. 14 ana sanayi kuruluşumuz, binlerce tedarikçi firmamız ve 3 bini aşkın aktif ihracatçı firmamızla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Otomotiv sektörü 2025 yılında 41,5 milyar dolar ihracat ile Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 15,2'sini gerçekleştirerek ihracat şampiyonluğunu korumuştur. 2026 yılının ilk 6 ayını, bir önceki yıla göre kıyasladığımızda, ihracatımızı yüzde 4,3 artırarak 20,8 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Bu yılki hedefimiz olan 43 milyar dolar sonucuna büyük ihtimalle ulaşacağız. Belki bir miktar ötesine geçmiş olacağız."

Otomotiv sektörü ihracatının yüzde 72,5'inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, yüzde 12,2'sinin ise AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğinin altını çizen Yazıcı, sektör ihracatının yaklaşık yüzde 85'inin Avrupa pazarına yapıldığını söyledi.

Yazıcı, bu bağlamda, AB'nin Çin'e karşı sanayisini korumak amacıyla hazırladığı ve "Made in EU" olarak bilinen yasa tasarısının Türkiye için önemli riskler barındırdığını ifade etti.

Tasarıda Türkiye'nin büyük ölçüde kapsam dışında bırakıldığını belirten Yazıcı, tasarıya karşı mücadelede ihracatçı firmalar ve birlikler ile kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TİM Başkan Vekili Baran Çelik de "Marifet iltifata tabidir" sözünden hareketle İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ni başlattıklarını, organizasyonla Türkiye ihracatının son 20 yılının 19'unda şampiyon olan otomotiv sektörünün ihracatçılarını ödüllendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu yıl düzenlenen törende 133 firmanın ödül aldığını, belirlenen ihracat barajının üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalara ödül verilmesi kararı aldıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"İhracatın platin ödülünü alan ve ihracat şampiyonu olan 9 firma, Türkiye İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde de ödül alan firmalar arasında yer alıyor. Bunların yarısı, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firması arasında bulunuyor. Altın ödül alan 31, gümüş ödül alan 22 ve bronz ödül alan 71 firmamız var. Bunları özellikle söylüyorum. Çünkü bronz ödül alan firmalar da çok kıymetli. Diğer sektörleri saygıyla selamlıyorum; bunu herhangi bir sektörü küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bizim bronz ödül verdiğimiz firmalar, birçok sektörün ihracat ödül töreninde platin ya da altın ödül alabilecek firmalar."

Otomotiv sektörünün daha güçlü temsil edilen bir yapıya kavuştuğunu, hedeflerinin ve çözüm önerilerinin net olduğunu belirterek, "Bunların peşinden koşacağız. Türkiye ihracatını güçlendirmek ve otomotiv sektörünün ihracattaki liderliğini, inovasyon ve teknoloji liderliğini sürdürmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar ödül alan tüm firmaları, tüm kahraman firmaları ve temsilcilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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