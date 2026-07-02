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Anasayfa Ekonomi AB'den Güney Kafkasya'nın bağlantı projelerine 200 milyon avro

AB'den Güney Kafkasya'nın bağlantı projelerine 200 milyon avro

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2026 09:00

Avrupa Birliği (AB), Güney Kafkasya'da ulaştırma, enerji ve dijital bağlantı projelerini desteklemek için 200 milyon avro hibe sağlayacak.

AB’den Güney Kafkasya’nın bağlantı projelerine 200 milyon avro

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Von der Leyen, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan ile varılan barış anlaşmasının bölge açısından tarihi bir gelişme olduğunu ifade etti.

Barışın ekonomik işbirliği ve bölgesel bağlantılarla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, bu kapsamda AB'nin Küresel Geçit programı çerçevesinde yeni yatırım paketi hazırlandığını bildirdi.

Von der Leyen, "Bağlantısallık yoluyla barışı teşvik etmek istiyoruz. Küresel Geçit yatırım programımız aracılığıyla Güney Kafkasya genelinde ulaşım, enerji ve dijital bağlantılar için 200 milyon avroya kadar hibe yatırımı yapacağız. Bu da 2 milyar avro kadar kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirme potansiyeli taşıyor. Projeler arasında Nahçıvan üzerinden demir yolu bağlantısı veya Bakü Limanı'nın geliştirilmesi yer alabilir." ifadelerini kullandı.

AB'nin bölgede barışın kalıcı hale gelmesini desteklemek amacıyla 20 milyon avroluk yeni bir program başlatacağını belirten von der Leyen, program kapsamında sınır bölgelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini, ambulans temin edileceğini, mayın temizleme çalışmalarına destek verileceğini ayrıca kırsal kalkınma, su yönetimi, hassas tarım uygulamaları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceğini kaydetti.

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Avrupa Birliği Ursula von der Leyen İlham Aliyev
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