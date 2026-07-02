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Anasayfa Ekonomi ABD, Meksika ve Kanada ile serbest ticaret anlaşmasının mevcut haliyle yenilenmesini reddetti

ABD, Meksika ve Kanada ile serbest ticaret anlaşmasının mevcut haliyle yenilenmesini reddetti

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2026 09:00

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD'nin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) mevcut haliyle yenilenmesini kabul etmediğini açıkladı.

ABD, Meksika ve Kanada ile serbest ticaret anlaşmasının mevcut haliyle yenilenmesini reddetti

Greer tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, 1 Temmuz'da ortak bir gözden geçirme yapılmasını gerektirdiği hatırlatıldı.

ABD, Meksika ve Kanada temsilcilerinin bugün anlaşmanın işleyişini görüşmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "ABD, USMCA'nın mevcut haliyle yenilenmesini kabul etmemiştir. Sonuç olarak USMCA yenilenmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin anlaşmadaki eksiklikleri ve söz konusu ülkelerle olan ticaret açıklarını ele almak üzere Meksika ve Kanada ile temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Sorunlar çözülene veya anlaşma sona erene kadar USMCA'nın yürürlükte kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, ABD'nin ortak gözden geçirme süreci kapsamında ikili müzakerelerin üçüncü turu için 20 Temmuz haftasında Meksika ile bir araya geleceği aktarıldı.

ABD'li üst düzey bir yetkili de düzenlediği telekonferansta, basın mensuplarına, USMCA ile ilgili temel sorunun; ABD'nin Kanada ve Meksika ile olan ticaret açıklarına dayandığını söyledi.

- NAFTA yerini USMCA'ya bırakmıştı

USMCA, Kuzey Amerika'daki ticaret ilişkilerini düzenleyen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de müzakereye açılan NAFTA, sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, Trump, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

USMCA, 2020'de yürürlüğe girmişti.

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Jamieson Greer Justin Trudeau ABD Donald Trump
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