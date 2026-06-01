Anasayfa Ekonomi IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı:

Yayınlanma Tarihi: 01.06.2026 09:33

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başkanları, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi, enerji ve ticarete etkilerine yönelik uyarılarda bulundu.

IMF'den yapılan açıklamaya göre, IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ başkanları, Orta Doğu'da devam eden savaşın etkilerine karşı kurumsal müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayında oluşturulan üst düzey koordinasyon grubunun çalışmaları kapsamında 28 Mayıs'ta bir araya geldi.

Söz konusu toplantının ardından dört kurum tarafından yapılan ortak açıklamada, savaşın ülkeler ve bölgeler genelinde enerji arzı, gıda güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerinde "önemli ve oldukça asimetrik" etkiler yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Küresel ekonomi dayanıklılık göstermeye devam etse de, çatışmanın etkileri, daha yüksek yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlik, istihdam ve geçim kaynaklarına yönelik riskler yoluyla en savunmasız ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor. Birçok ülke ekim sezonuna girerken artan gübre fiyatları bilhassa endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan büyük arz kaybına yanıt olarak küresel petrol stoklarının rekor bir hızla azaldığına işaret edilen açıklamada, "Gemi trafiği akışı normale dönmezse, kuzey yarım kürede yaz aylarındaki en yüksek petrol talebi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla tükenmeye devam etmesi, yakıt güvenliği, piyasa koşulları ve daha geniş çaplı ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

- Şeffaflık ve koordinasyonun önemi vurgulandı

Açıklamada, en çok etkilenen ülke ve bölgelerdeki durumu değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri koordine etmek amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiği belirtilerek, çok taraflı ve iki taraflı eylemler yoluyla kolektif desteği artırma seçeneklerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, gübre tedarik zincirlerinin, enerji ve ekonomi alanındaki gelişmelerin yakından izlenmesinin önemi vurgulandı.

Bu doğrultuda, şeffaflığı teşvik etmek, alınan dersleri paylaşmak ve ortaya çıkan riskleri belirlemek amacıyla hükümetlerin çatışmanın ekonomik etkilerini ele almak için aldığı önlemlerin takip ve analiz edildiği kaydedilen açıklamada, "Durum geliştikçe yakın temas halinde kalacak, en çok etkilenen ülkeleri ve küresel ekonomik istikrarı desteklemek için çabalarımızı koordine etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

