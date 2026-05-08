OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş'tan kurumlar vergisi oranına ilişkin değerlendirme

Yayınlanma Tarihi: 08.05.2026 08:30

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili, vergi düzenlemesinin, yatırımı ve istihdamı teşvik edeceğini, şirketlerin finansal yapısını güçlendireceğini ve kredi ihtiyacını azaltacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yeni vergi düzenlemesiyle, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim yapan kurumlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten kurumların üretimden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Kurumlar Vergisi Kanunu'na ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçıntaş, kararın özellikle üretim yapan büyük ölçekli ve halka açık şirketler açısından önemli olduğunu belirterek, düzenlemenin yatırımı ve istihdamı teşvik edeceğini, şirketlerin finansal yapısını güçlendireceğini ve kredi ihtiyacını azaltacağını ifade etti.

Özellikle büyük ölçekli şirketlerin, İSO 500 kuruluşları ve halka açık şirketler açısından kararın önemli bir eşik olduğunu aktaran Yalçıntaş, "Bu adım, sermayenin şirket içinde kalmasına, yeniden yatırıma dönüşmesine, kredi yükünün azaltılmasına ve finansal yapıların güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yalçıntaş, vergisini düzenli ödeyen üretici şirketler açısından düzenlemenin yatırımı ve istihdamı teşvik eden, kredi ihtiyacını azaltan yönüyle Türkiye ekonomisi için oldukça kıymetli bir karar olduğunu vurgulayarak, son yıllarda kamu maliyesi yönetiminde kullanılmaya başlanan teknoloji ve yapay zeka destekli uygulamalar dolayısıyla vergi adaletinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini aktardı.

Bu gelişmelerin, vergisini doğru hesaplayan ve düzenli şekilde ödeyen şirketleri önemli ölçüde rahatlatırken, vergi tahsilatlarının artmasına da katkı sağladığını anlatan Yalçıntaş, "İmalat sanayisine yönelik bu indirimin, üretici şirketlerimize önemli bir destek sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda şirketlerin yeni yatırımlara yönelmesine, sermayelerini daha verimli kullanmalarına ve finansal yapılarını güçlendirmelerine katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye TBMM OYAK
