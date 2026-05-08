Çin yuanı dolar karşısında 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Çin Merkez Bankası (PBoC), dolar/yuan paritesini belirleyen günlük orta noktayı 6.8487'de sabitlerken, Çin yuanının dolar karşısındaki değeri 2023 yılının nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki savaşı sonlandırabilecek olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını yeniden canlandıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesi, başta Çin olmak üzere petrol tedarikinde bölgeye yoğun şekilde bağımlı Asya ekonomilerinde olumlu hava estirdi.

Dolar endeksinin bu yılın başından bu yana gerilemesi de Çin para biriminin dolar karşısında değerinin artmasında etkili oldu. Çin yuanı bu yıl dolar karşısında yüzde 2,64 değer kazandı.

Yuan, Kovid-19 salgınının ardından Amerika Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarıyla parasal sıkılaşma başlattığı 2022'nin mart ayından itibaren dolar karşısında değer kaybetmişti.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte Çin para biriminin değerlenme eğiliminin gelecek aylarda da süreceğini, dolar/yuan paritesinin yıl sonuna kadar 6,65'e ineceğini öngörüyor.

