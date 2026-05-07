Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde 1,51 milyar seyahat yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 07.05.2026 08:32

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı izleyen 5 günlük tatilde ülke içinde yapılan seyahat sayısı, 1,51 milyar oldu.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-5 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama seyahat sayısı 300 milyonu aştı.

Yurt içinde yapılan seyahatlerin sayısı, geçen yılın aynı tatil dönemine kıyasla yüzde 3,46 artarak 1,51 milyara ulaştı.

Tatil süresince kara yoluyla 1,39 milyar, demir yoluyla 106,3 milyon, hava yoluyla 10,5 milyon ve nehir ile deniz yollarıyla 8,4 milyon seyahat yapıldı.

- 11,2 milyon sınır aşırı seyahat

Ulusal Göçmenlik İdaresi, tatil döneminde gümrüklerden 11,2 milyon giriş ve çıkışın yapıldığını duyurdu.

Sınır aşırı seyahatlerin günlük ortalaması, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2,2 milyon oldu.

Gümrüklerden geçen yabancı ülke vatandaşlarının sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 12,5 artarak 1,2 milyona ulaştı.

