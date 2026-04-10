Fitch, ABD-İran ateşkesine rağmen kredi risklerinin sürdüğünü belirtti

Fitch'ten yapılan açıklamada, Körfez'de iki haftalık ateşkesin ilan edilmesi ve ABD ile İran arasında üst düzey görüşmelerin yapılmasının ardından, küresel enerji piyasalarında ciddi bir gerilimin yaşanma olasılığının azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak ateşkes şimdiden ciddi bir baskı altında ve gelişmelere ilişkin belirsizlik hala yüksek." değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmelerin sonucu, çatışma sonrası bölgesel güvenlik ve iş ortamı ile enerji akışlarının ve tedarik zinciri lojistiğinin toparlanma hızının önemli belirsizlikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, olumsuz senaryonun not indirimi olasılığını değerlendirmek için uygun bir ölçüt olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ateşkesin etkili olması ve sürmesi halinde, İran'a yönelik büyük çaplı bir kara işgali, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığının aksama riski veya Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri tarafından İran'a karşı saldırı operasyonları gibi kısa vadeli tırmanma risklerinin ortadan kalkacağı belirtildi.

- "Riskler daha yüksek enerji fiyatları eğiliminde"

Savaşın önemli ölçüde tırmanması halinde ise bunun İran ve diğer Körfez ülkelerindeki enerji üretimine daha ciddi zarar verebileceği aktarılan açıklamada, "Bu sonuç, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında daha keskin ve daha kalıcı artışlara yol açabilir ancak bu kadar yüksek fiyatlarda talebin önemli ölçüde azalması olasılığı, yukarı yönlü riskleri sınırlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı varsayımıyla, Brent petrol için varil başına ortalama 70 dolar olan temel senaryonun 2026'nın ikinci çeyreğinin geri kalanında ve sonrasında petrol akışlarında yaşanacak kademeli bir normalleşme ile tutarlılığını koruduğu kaydedildi.

Piyasanın arz açısından iyi durumda olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Savaş kaynaklı hasar ve üretim kesintilerine rağmen, petrol fiyatları birçok piyasa katılımcısının öngördüğünden daha hızlı bir şekilde çatışma öncesi seviyelere dönebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ancak bu temel senaryoya yönelik önemli risklerin devam ettiği ve daha yüksek enerji fiyatları ile daha büyük aksama yönünde eğilim gösterdiği aktarıldı.

- "Çatışmanın uzun vadeli etkileri olabilir"

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bu konuların bazıları hakkında daha fazla netlik sağlayabileceğine değinilen açıklamada, ancak temel riskin, daha yüksek jeopolitik risk primlerinin petrol fiyatlarını daha uzun süre yüksek tutabilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Körfez'deki durum oynaklığını koruyor. Ateşkes şimdiden kırılgan bir hal almış durumda ve müzakereler son derece karmaşık geçecek. Sonuç olarak, gerginliğin tırmanmasına yönelik senaryolar hala olası görünüyor. Ateşkes devam etse bile, çatışmanın Körfez'in güvenliği ve iş ortamı üzerinde şu aşamada tahmin edilmesi zor olan uzun vadeli etkileri olabilir. Bu etkiler, bölgedeki birçok ihraççının kredi profilini etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.