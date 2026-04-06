Telegram'ın kurucusu Durov, Rusya'da VPN engelleme girişiminin bankacılığı etkilediğini söyledi

Yayınlanma Tarihi: 06.04.2026 09:17

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rusya'da VPN hizmetlerine yönelik engelleme girişimleri nedeniyle ülkedeki bankacılık sisteminin geçici olarak devre dışı kaldığını öne sürdü.

Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telegram'ın Rusya'da yasaklandığına işaret eden Durov, buna rağmen ülkedeki 65 milyon kişinin VPN hizmeti kullanarak uygulamayı kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Durov, Rus hükümetinin yıllarca VPN hizmetlerini de engellemeye çalıştığını belirterek "Onların engelleme girişimleri devasa bir bankacılık krizine yol açtı. Dün ülke genelinde kısa bir süreliğine nakit tek ödeme yöntemi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İran'ın da Telegram'ı yasakladığını ancak VPN nedeniyle Rusya'dakine benzer sonuçlar elde edebildiğini kaydeden Durov, "Artık tüm ülke bu saçma kısıtlamaları aşmak için harekete geçti. Binlerce kişi VPN ve proxy kuruyor. Biz de buna ayak uydurmaya devam edeceğiz. Telegram trafiğinin tespit edilmesini ve engellenmesini zorlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da dün çok sayıda bankacılık uygulamasına erişimde sorunlar yaşanırken ödeme terminalleri, kısa süreliğine devre dışı kalmıştı.

Rusya'da yasalara uymadığı gerekçesiyle Telegram'ın yanı sıra WhatsApp ve YouTube gibi çok sayıda uluslararası uygulamaya erişim engeli getirilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

En büyük entelektüel akademi: Beytülhikme

En büyük entelektüel akademi: Beytülhikme

Bitmeyen istek: Tul-i emel

Bitmeyen istek: Tul-i emel

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Kur’an-ı Kerim’den kalbe şifa 10 ayet

Kur'an-ı Kerim'den kalbe şifa 10 ayet

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?