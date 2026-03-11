Bugün
ABD Başkanı Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 11.03.2026 08:38

ABD Başkanı Donald Trump, America First Refining şirketinin, Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'nın "gerçek enerji hakimiyetine" geri döndüğünü ifade etti.

America First Refining şirketinin Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını bildiren Trump, "Bu tarihi 300 milyar dolarlık bir anlaşma. ABD tarihinin en büyüğü, Amerikan işçileri, enerji sektörü ve Güney Texas'ın harika insanları için dev bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu "muazzam" yatırım için Hindistan'daki ortaklarına ve ülkenin en büyük özel enerji şirketi Reliance'a teşekkür etti.

"Önce Amerika" gündemine de değinen Trump, izinlerin basitleştirilmesi ve vergilerin düşürülmesi sayesinde, ABD'ye geri dönen anlaşmalarla milyarlarca dolarlık yatırım çektiklerinin altını çizdi.

Trump, yeni rafinerinin ABD piyasasına yakıt sağlayacağını, ülkenin ulusal güvenliğini güçlendireceğini, Amerikan enerji üretimini artıracağını ve milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratacağını kaydetti.

Rafinerinin aynı zamanda "dünyanın en temiz rafinerisi" olacağını öne süren Trump, "Küresel ihracata güç verecek ve hak eden bir bölgeye uzun zamandır beklenen binlerce iş ve büyüme getirecek. Amerikan enerji hakimiyeti işte böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

