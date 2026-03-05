Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2026 09:21

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talep etmeleri halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya: Çin ve Hindistan’a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

Novak, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın talep olması halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Her zaman hazırız, petrolümüz talep görüyor. Satın alacaklarsa satarız." dedi.

Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı, Çin ve Hindistan'ın petrol ithalatında önemli bir yer tutuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tahran ABD İran Çin Hindistan İsrail Washington Rusya Moskova Hürmüz Boğazı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osmanlı’da unutulmaz bir gelenek Baklava Alayı

Osmanlı'da unutulmaz bir gelenek Baklava Alayı

Türk lehçelerinde oruç

Türk lehçelerinde "oruç"

Necdet Subaşı’nın kaleminden Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri

Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Fatiha Suresi 3-5 Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 3-5 Ayetler Tefsiri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi