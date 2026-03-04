Bugün
Anasayfa Ekonomi ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 10:39

ABD Başkanı Donald Trump, bankaların sabitcoin piyasasına yönelik "Genius" yasasını zayıflatmasına izin vermeyeceklerini belirterek, piyasa yapısı düzenlemesinin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Geçen yıl imzalayarak yasalaştırdığı ve sabitcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan "Genius" yasasının bankalar tarafından "tehdit edildiğini ve zayıflatılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, "Bu kabul edilemez ve buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin dijital varlıklar için piyasa yapısı düzenlemesinin de bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Amerikalılar paralarından daha fazla kazanç elde etmeli. Bankalar rekor karlar açıklarken, güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Aksi takdirde bu sektörün Çin'e ve diğer ülkelere kayabileceğini savunan Trump, dijital varlıklara hukuki netlik sağlamayı amaçlayan Clarity tasarısının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Genius" yasasının ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma yolunda atılan ilk büyük adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Clarity tasarısının kabul edilmesi ise işi tamamlamak ve en önemlisi bu büyük ve güçlü sektörü ülkemizde tutmak için atılması gereken bir sonraki adım. Bankalar, 'Genius' yasasının altını oymaya ya da Clarity tasarısını rehine gibi kullanmaya çalışmamalıdır. Bankaların kripto sektörüyle iyi bir anlaşma yapmaları gerekir, çünkü Amerikan halkının çıkarına olan budur. Bu sektör, gerçek anlamda başarılı olmaya bu kadar yaklaşmışken, Amerika halkının elinden alınamaz."

