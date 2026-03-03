Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI şubatta yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin şubat ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü şubatta ciddi ölçüde toparlandı.

Ocakta 49,5 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 50,8 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika siparişlerindeki güçlü artışla imalat sanayi PMI son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde şubat ayı imalat sanayi PMI'ın 50,8 puan olması yönündeydi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

