Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos zirvesi başladı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı "Diyalog Ruhu" temasıyla Davos'ta başladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve 23 Ocak'a kadar sürecek zirveye, 130 ülkeden 3 bine yakın katılımcı bekleniyor.

Zirveye 65'i devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 civarında üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı öngörülüyor.

Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirilen zirveye, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katılacak.

Siyasi liderler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, dünyanın en acil sorunları için verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya gelecek.

Jeopolitik ve jeoekonomik risklerin arttığı bu dönemde, katılımcılar küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi zorlu konuları tartışacak.

Zirvenin önemli katılımcıları arasında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başta olmak üzere birçok siyasi liderin yer alacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın eşlik etmesi bekleniyor.

- Davos'ta sıkı güvenlik tedbirleri

WEF Yıllık Toplantıları tarihindeki rekor üst düzey hükümet temsilcisi katılımına sahne olacağı öngörülen bu yılki zirve, yoğun güvenlik önlemleriyle yapılıyor.

İsviçre polisi ve askeri, Davos ile bağlantılı tüm kara ve demir yollarını "yapay zekayı" kullanarak sıkı denetime tabi tutuyor. Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince yüz taramasından geçiriliyor ve aranıyor.

Zirvede, medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara girmek için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar gerçekleştiriliyor. X-ray cihazlarından geçen katılımcıların dizüstü bilgisayarı ve çantası da taramaya tabi tutuluyor.

