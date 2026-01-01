Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi İkili ticaret anlaşmalarında usul ve esaslar belirlendi

İkili ticaret anlaşmalarında usul ve esaslar belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 01.01.2026 06:37

Ticaret Bakanlığı, tercihli ticaret anlaşmalarının tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenledi.

İkili ticaret anlaşmalarında usul ve esaslar belirlendi

Bakanlığın "İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'nin 6. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Türkiye ile Arnavutluk, Moldova ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ikili menşe kümülasyonunda belirtilen taraf ülkelerden biri menşeli maddeler, Türkiye'de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilecek.

Kendi topraklarında veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler, taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler, avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler ise taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş oldukları kabul edilecek.

Yönetmelikle yeterli işçilik, işlem görmüş, yetersiz işçilik veya işlem, aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam dahil çeşitli konular da düzenlendi.

Öte yandan, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Yönetmelikle, Tunus ve Mısır arasındaki serbest ticaret alanı tesis eden ortaklık anlaşmalarının usul ve esasları belirlendi.

Ayrıca, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete Türkiye Mısır Tunus Moldova Arnavutluk Sırbistan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Filistin Direniş Edebiyatı

Filistin Direniş Edebiyatı

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

>