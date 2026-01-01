İkili ticaret anlaşmalarında usul ve esaslar belirlendi

Bakanlığın "İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'nin 6. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Türkiye ile Arnavutluk, Moldova ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ikili menşe kümülasyonunda belirtilen taraf ülkelerden biri menşeli maddeler, Türkiye'de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilecek.

Kendi topraklarında veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler, taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler, avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler ise taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş oldukları kabul edilecek.

Yönetmelikle yeterli işçilik, işlem görmüş, yetersiz işçilik veya işlem, aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam dahil çeşitli konular da düzenlendi.

Öte yandan, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Yönetmelikle, Tunus ve Mısır arasındaki serbest ticaret alanı tesis eden ortaklık anlaşmalarının usul ve esasları belirlendi.

Ayrıca, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

