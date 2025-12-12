Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

Yayınlanma Tarihi: 12.12.2025 08:30

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, banka düzenlemelerinin basitleştirilmesi, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılması önerisinde bulunacağını duyurdu.

ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

ECB'den yapılan açıklamada, AB Komisyonu'na 2008 küresel finansal krizden sonra oluşturulan karmaşık banka düzenlemelerinin basitleştirilmesinin önerileceği belirtildi.

Önerilerin merkez bankası başkanlarından oluşan bir uzmanlar komisyonu tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu öneriler arasında sermaye gevşetme tedbirlerinin yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, önerilerin, Avro Bölgesi'nde bankaların potansiyel şoklara karşı bulundurması gereken sermaye tamponlarının sayısını azaltmaya odaklandığı, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılmasını öngördüğü vurgulandı.

ECB'nin önerilerinin, küçük bankalar için daha az rutin zorunlu raporlama veya tüm bankaların belirlemesi gereken belirli temel rakamların hesaplanmasının basitleştirilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağı aktarıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Avrupa Birliği ( Avro Bölgesi AB komisyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kul Hakkına Saldırı - 3: Gasp

Kul Hakkına Saldırı - 3: Gasp

Osmanlı’da adalet arayışı: Ateş İstidâsı

Osmanlı'da adalet arayışı: Ateş İstidâsı

Ekrem Demirli: Hallac-ı Mansur Yazdığını Yaşadı, Yaşadığını Yazdı

Ekrem Demirli: Hallac-ı Mansur Yazdığını Yaşadı, Yaşadığını Yazdı

Osmanlı padişahlarının türbeleri

Osmanlı padişahlarının türbeleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>