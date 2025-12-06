Bugün
IMF: Kanada ekonomisi, önemli bir ticaret şokuna rağmen beklenenden iyi performans gösterdi

Yayınlanma Tarihi: 06.12.2025 10:45

Uluslararası Para Fonu (IMF), Kanada ekonomisinin önemli bir dış ticaret şokuna rağmen beklenenden daha iyi performans gösterdiğini bildirdi.

Fon, 4. madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'nin tarifeleri artırmasının sıkı bir şekilde entegre olan Kuzey Amerika'daki tedarik zincirlerini bozduğu, girdi maliyetlerini artırdığı ve ticarete açık sektörleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Bunun etkisinin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) muafiyetleri ve firmaların ayarlamalarıyla hafifletildiği ancak üretim, istihdam ve yatırımları yine de zayıflattığı vurgulanan açıklamada, "Kanada ekonomisi, önemli bir dış ticaret şokuna rağmen beklenenden daha iyi bir performans gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, tarife şokunun entegre tedarik zincirlerine yayılmasıyla faaliyetlerin yavaşladığı aktarılarak, enflasyon kontrol altına alınarak para politikasında gevşeme için alan yaratıldığı ifade edildi.

Kısa vadeli görünümün zayıf ve belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, risklerin yılın başlarına göre daha dengeli ancak hala aşağı yönlü eğilim gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, para politikasının, Kanada Merkez Bankası ticaret belirsizliğinin yüksek ve mali duruşun daha destekleyici olduğu bir ortamda yol alırken, enflasyonu düşük ve istikrarlı tutmaya odaklanmayı sürdürmesi gerektiği kaydedildi.

