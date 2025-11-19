Umman Yatırım İdaresi: Elliden fazla ülkeye yatırım yapıyoruz ve stratejik ortaklıklar planlıyoruz

Umman Yatırım İdaresi Özel Piyasalar Yatırımları Direktörü Seyf bin Hamad el-Mahruki, başkent Muskat'ta düzenlenen "Umman ile Dünya Arasında Uzanan Medeni Miras" başlıklı söyleşi programında konuştu.

Umman'ın milli bayram kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, kurumun küresel yatırım stratejisine ilişkin bilgiler veren Mahruki, "Umman Yatırım İdaresi, tüm dünyada pay sahibi olmayı hedefleyen genişleyici bir yatırım stratejisi izliyor." dedi.

Mahruki, Umman Yatırım İdaresi doğrudan ya da dolaylı olarak 50'den fazla ülkede yatırım yaptığını, yatırımların ağırlıklı olarak şirketler, gayrimenkuller, hisseler ve tahvillerden oluştuğunu söyledi.

Umman Yatırım İdaresi'nin 10 farklı ülkede benzer kurumlarla stratejik ortaklıklarının bulunduğunu belirten Mahruki, "Beş yeni stratejik ortaklık daha yakında hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Mahruki, Umman Yatırım İdaresi'nin, yatırımların ekonomik çeşitliliği artırma, yerli ve yabancı yatırımları çekme ve "Umman 2040 Vizyonu" ile uyumlu bir şekilde küresel entegrasyonu güçlendirme hedefine hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.