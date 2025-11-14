Alman şirketleri yurt dışında iç pazara göre daha iyi iş fırsatları görüyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) 90 ülkede faaliyet gösteren 3 bin 500 Alman şirketiyle küresel iş görünüme ilişkin yaptığı anketin sonuçları belli oldu.

Buna göre, Alman şirketlerinin yüzde 29'u Almanya dışında yatırımlarını artırmayı, yüzde 16'sı ise yatırımlarında kesinti yapmayı planladığını açıkladı.

Almanya içinde şirketlerin yüzde 22'si yakın zamanda daha yüksek yatırımlar hedeflerken, yüzde 31'i ise yatırımlarda kesinti yapmayı planlıyor.

Almanya'da şirketlerin sadece yüzde 11'i personel sayısını artırmayı, yüzde 24'ü de işten çıkarma yapmayı düşünüyor.

Küresel olarak şirketlerin yüzde 44'ü işlerin iyileşmesini beklerken, Almanya içinde bu oran sadece yüzde 15 oldu.

DIHK'ya göre, Almanya için önemli iki pazar olan ABD ve Çin'de Alman şirketler şu anda zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek gümrük vergileri ve Washington'un gelecekteki politikalarına ilişkin belirsizlik olumsuz etki oluşturuyor.

Şu anda şirketlerin sadece yüzde 24'ü ABD'de ek yatırımlar planlarken, bu rakam 2024 sonbaharında yüzde 37 olarak kaydedilmişti.

Çin'de, Alman şirketlerinin sadece yüzde 18'i durumlarını iyi olarak değerlendirirken, yüzde 26'sı yatırımlarını genişletmeyi planlıyor.

Ayrıca, Çin'in yanı sıra Arap ülkeleri, Hindistan, Japonya ve Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketler, başta altyapı sektörü olmak üzere işlerinin artmasını bekliyor.

- "Rekabet gücünü koruyamayanlar piyasadan dışlanacak"

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası pazarların birçok Alman şirket için istikrarın dayanağı olduğunu belirterek, "Bu şirketler, Almanya'nın iş merkezi olarak şu anda onlara çok az destek sunsa da rekabette ayakta kalabileceklerini uluslararası pazarlarda kanıtlıyorlar." ifadesini kullandı.

Volker Treier, ticarette uluslararası işbirliğinin zayıfladığını ve pazar erişiminin giderek daha fazla siyasi mücadele gerektirdiğini savunarak, "Küresel ekonomi yeni bir denge bulmaya çalışıyor. Ancak bu 'yeni normal' başlangıçta aleyhimize işliyor. Küresel pazarlar güç politikası tarafından şekilleniyor, kendiliğinden açılmıyor. Rekabet gücünü koruyamayanlar piyasadan dışlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

