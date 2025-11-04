Bugün
Amazon ve OpenAI'dan 38 milyar dolarlık işbirliği anlaşması

Yayınlanma Tarihi: 04.11.2025 09:00

Amazon, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) ile OpenAI arasında 38 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, AWS ve OpenAI'ın 7 yıllık stratejik ortaklık kurduğu bildirildi.

Söz konusu işbirliği kapsamında OpenAI'ya AWS'nin altyapısına anında ve artan erişim imkanı sunulacağı belirtilen açıklamada, OpenAI'ın yüzbinlerce Nvidia grafik işlem birimine erişerek yapay zeka modellerini çalıştırabileceği ve eğitebileceği ifade edildi.

Açıklamada, 38 milyar dolarlık anlaşmanın, OpenAI'ın hesaplama kapasitesini hızla artırmasını ve AWS'nin fiyat, performans, ölçek ve güvenlik avantajlarından faydalanmasını sağlayacağı vurgulandı.

OpenAI'ın bu ortaklık kapsamında AWS hesaplama kaynaklarını hemen kullanmaya başlayacağı belirtilen açıklamada, tüm kapasitenin 2026 sonuna kadar devreye alınmasının hedeflendiği, 2027 ve sonrası için de büyütme imkanının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sınırları zorlayan yapay zekanın büyük ve güvenilir hesaplama gücü gerektirdiğini belirtti.

Altman, "AWS ile ortaklığımız, bu yeni dönemi destekleyecek ve gelişmiş yapay zekayı herkesin erişimine sunacak geniş bilgi işlem ekosistemini güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

