KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 1,1 trilyon lira

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2025 09:52

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla 1 trilyon 117 milyar 805 milyon 828 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 913 milyar 347 milyon 731 bin lira, dış borçları ise 204 milyar 458 milyon 97 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 1 trilyon 117 milyar 805 milyon 828 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 379 milyar 393 milyon 622 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 309 milyar 198 milyon 160 bin lirayla ticari bankaların, 113 milyar 276 milyon 749 bin lirayla kamu işletmelerin borçları izledi.

