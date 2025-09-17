Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak

Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2025 08:25

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2028 yılına kadar İngiltere genelinde yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlarına 30 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Microsoft, İngiltere’de 30 milyar dolar yatırım yapacak

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek İngiltere ziyareti öncesinde bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Microsoft'un 2025'ten 2028'e kadar İngiltere'de yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlara 30 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bildirildi.

Bunun bu zamana kadar İngiltere'ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna işaret edilen yazıda, "Bu yatırım, İngiltere'nin bulut ve yapay zeka altyapısını oluşturmak için 15 milyar dolarlık sermaye harcamalarını da içeriyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda bu yatırımın Nscale şirketi ile ortaklaşa 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimi içeren ülkenin en büyük süper bilgisayarının kurulmasını sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, İngiliz şirketlerden gelen artan yapay zeka talebini karşılamak için Microsoft veri merkezinin kapsamını da genişleteceğine işaret edilen yazıda, yatırımın diğer yarısının ise İngiltere genelinde şirketin devam eden faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Brad Smith Nscale İngiltere İngiliz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

Anadolu’yu Müslüman yapan 3 savaş

Anadolu’yu Müslüman yapan 3 savaş

Mimar Sinan’ın son eseri: Valide-i Atik Külliyesi

Mimar Sinan'ın son eseri: Valide-i Atik Külliyesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

>