Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Hazine iki tahvil ihalesiyle 26,7 milyar lira borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesiyle 26,7 milyar lira borçlandı

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2025 08:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 26 milyar 747,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine iki tahvil ihalesiyle 26,7 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 6,11, reel bileşik faiz yüzde 6,21 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 602 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 350 milyon lira, net satış 1 milyar 350,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 13 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 596,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı.

İhalede basit faiz yüzde 29,86, bileşik faiz yüzde 32,09 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 517,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 358 milyon lira, net satış 6 milyar 397,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 669,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
TÜFE Maliye Bakanlığı Hazine Sabit

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı’nı öne çıkaran detaylar

Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı'nı öne çıkaran detaylar

Unutulmaya yüz tutmuş dokuma: Tamzara

Unutulmaya yüz tutmuş dokuma: Tamzara

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

>