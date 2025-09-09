Bugün
Anasayfa Ekonomi Yurt dışına çıkış harcı 1000 lira oldu

Yurt dışına çıkış harcı 1000 lira oldu

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 09:07

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1000 lira olarak yeniden belirlendi.

Yurt dışına çıkış harcı 1000 lira oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı 1000 lira oldu.

Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete

