Ekonomi ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 09:07

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 16 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri temmuzda önceki aya kıyasla 16 milyar dolar artışla 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 10,5 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 5,5 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda da yüzde 3,8 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 9,7, devir yapmayan krediler yüzde 1,8 yükseldi.

