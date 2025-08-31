Bugün
ABD'de mahkeme Trump'ın tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti

Yayınlanma Tarihi: 31.08.2025 08:56

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

Başkent Washington'daki mahkeme, Trump'ın ABD'ye mal ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için kullandığı tarifelere ilişkin kararını verdi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanıdı.

Karar, 4'e karşı 7 oyla alınırken, muhtemel temyiz süreci göz önünde bulundurularak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi.

İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika'ya getirilen gümrük vergileri yer alıyor.

- "Tüm tarifeler hala yürürlükte"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm tarifeler hala yürürlükte. Bugün, son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi, ancak onlar da ABD'nin sonunda kazanacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını öne süren Trump, bunun ABD'yi finansal olarak zayıflatacağını kaydetti.

Trump, güçlü olmak zorunda olduklarını belirterek, "ABD, dost ya da düşman olsun, diğer ülkeler tarafından uygulanan ve üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarını, haksız tarifeleri ve tarife dışı ticaret engellerini artık tolere etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, ABD tam anlamıyla yok olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük vergilerinin Amerikalı işçilere yardım etmek ve "Made in America" ürünleri üreten şirketleri desteklemek için en iyi araç olduğunu ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca, umursamaz ve akılsız politikacılarımız gümrük vergilerinin bize karşı kullanılmasına izin verdiler. Şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, bunları ülkemizin yararına kullanacak ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kuvvetli hale getireceğiz."

- Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin tarifeleri engelleyen kararı durdurulmuştu

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

