Hazine ve Maliye Bakanlığınca Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açılacak

Yayınlanma Tarihi: 27.08.2025 12:24

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açabilmesi kararlaştırıldı.

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar doğrultusunda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi garanti kurumları nezdinde tazmin ödemeleri için açılan işletme hesaplarındaki kamu kaynağının daha etkili ve verimli değerlendirilebilmesi için Bakanlıkça özel hesap açılabilecek.

İşletme hesabında yer alan ve Bakanlıkta belirlenecek miktardan fazlası özel hesaba aktarılacak. Özel hesapta bakiye olduğu müddetçe destek hesabı aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinden işletme hesabına aktarım yapılmayacak. Hesaba ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Ayrıca, Bakanlık ortaklığıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ aracılığıyla sistem kapsamında işletmelere sağlanacak kefalet desteğine ilişkin süreçlerin katılım finans esaslarına uygun şekilde yürütülmesi için düzenleme yapıldı.

