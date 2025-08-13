Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 08:43

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılması için gereken belgelerde düzenlemeye gidildi.

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Ticaret Bakanlığının "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmelik kapsamında vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak için gerekli bilgi ve belgelere ilişkin hüküm düzenlendi.

Buna göre, yurt dışına yönelik gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri kapsamındaki başvurular için Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) önem atfedilen yurt dışında yapılacak savunma sanayisine yönelik işlerde, SSB tarafından söz konusu işin onaylandığını veya önem arz ettiğini ve işe ait bilgileri içeren yazı ile firmanın işveren olarak kayıtlı olduğu iş alındı belgesi aranacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ticaret Bakanlığının savunma sanayii başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Masivayı terk etmek: Zühd

Masivayı terk etmek: Zühd

Hafta sonu rotası: Assos

Hafta sonu rotası: Assos

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>