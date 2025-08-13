ABD bütçesi temmuzda 291 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerindeki artışa rağmen temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 artarak 291 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl temmuz ayında 243,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 206,7 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 9,7 artışla 629,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda temmuz ayında gümrük vergilerinden elde edilen net gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 287,9 artışla yaklaşık 28 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

- On aylık bütçe açığı 1,6 trilyon dolara ulaştı

Ülkede 2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.

