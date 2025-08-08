Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Trump'tan ABD'de emeklilik sisteminde yatırım seçeneklerini artırmaya yönelik adım

Trump'tan ABD'de emeklilik sisteminde yatırım seçeneklerini artırmaya yönelik adım

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:16

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların bireysel emeklilik planlarında yer almasının önünü açacak başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump’tan ABD’de emeklilik sisteminde yatırım seçeneklerini artırmaya yönelik adım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Amerikalı çalışanlara daha güçlü ve finansal olarak güvenli bir emeklilik elde edebilmeleri için daha fazla yatırım seçeneği sunmak istediği bildirildi.

Açıklamada, Çalışma Bakanlığına, ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarına ilişkin mevcut yatırım kurallarının yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Alternatif varlıkların bu emeklilik planlarına dahil edilmesine yönelik uygun süreçlerin netleştirilmesi istendiği belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlanarak aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, 90 milyondan fazla Amerikalının bu tür planlara dahil olduğu ancak çoğunun alternatif varlıklara yatırım yapmasının şu anda mümkün olmadığı belirtilerek, alternatif varlıkların daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladığı belirtildi.

Öte yandan, Trump, ABD'deki bankaların, müşterilerine siyasi görüşleri, dini inançları veya yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesini engellemeye yönelik kararnameye de imza attı.

Kararnameyle, bankacılık düzenleyicilerinden "itibar riski" gibi bahanelerle müşterilerin haksız yere reddedilmesine neden olan kuralların kaldırılması istendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Beyaz Saray Donald Trump Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ( ABD Hazine Bakanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yalnızlığa övgü

Yalnızlığa övgü

Dünyada üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

Dünyada üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

Hace Ubeydullah Ahrar’ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Hace Ubeydullah Ahrar'ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Akşemseddin’den inciler: Makamat-ı Evliya

Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>