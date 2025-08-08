BTK’den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama

BTK tarafından son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarıyla ilgili adli sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sürecin bir üniversitenin şikayetiyle BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatıldığı hatırlatılarak, "Sahte e-imza (NES - Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza'nın iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS unvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların e-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

