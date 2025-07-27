Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesini değerlendirdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesini değerlendirdi:

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2025 11:23

Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesini değerlendirdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye'nin kredi notunun yükseltildiğine işaret eden Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Mehmet Şimşek Moody s Uluslararası derecelendirme Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Orman yangınları neden çıkıyor?

Orman yangınları neden çıkıyor?

Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemi

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi

10 soruda IV. Murad dönemi

10 soruda IV. Murad dönemi

Muhyiddin İbn Arabi’nin nurlu öğütleri

Muhyiddin İbn Arabi'nin nurlu öğütleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Dağlılar ve batini tehlike!

Dağlılar ve batini tehlike!

AFAD’dan Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

AFAD'dan Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

Sakarya’dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

>