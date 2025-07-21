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Anasayfa Ekonomi Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda yüzde 2,4 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda yüzde 2,4 arttı

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025 15:45

Elektrikli araç sayısı haziranda aylık bazda yüzde 8,4 artışla 268 bin 57'ye ulaştı.

Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda yüzde 2,4 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 31 bin 433'e yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, haziranda önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 2 bin 285 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,4 artışla 31 bin 433'e çıktı. Bu rakam, mayısta 30 bin 680 olarak kayıtlara geçmişti.

Haziranda AC şarj soket sayısı yüzde 2 artışla 18 bin 143'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3 artarak 13 bin 290'a yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 17 bin 783, DC şarj soket sayısı ise 12 bin 897 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, mayısta 247 bin 344 olan elektrikli araç sayısı haziranda yüzde 8,4 artışla 268 bin 57'ye ulaştı.

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