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Güneydoğu'dan ABD'ye ilk 5 ayda 132,9 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihraç edildi

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2025 16:08

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 5 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 132,9 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu’dan ABD’ye ilk 5 ayda 132,9 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihraç edildi

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ABD'ye ihracatı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4'lük bir artışla 132,9 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ABD pazarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ürünlerine ilgi olduğunu belirtti.

Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizden ABD'ye yapılan hububat ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 30,4'lük dikkat çekici bir artışla 132,9 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin toplam hububat ihracatının yüzde 37,8'lik bölümü Güneydoğu Anadolu'dan yapıldı. Tüketicinin talep ve beklentilerinin çok hızlı değiştiği bir pazardaki bu başarı, sadece ürün kalitesiyle değil, pazara ne şekilde yaklaşıldığımızla da doğrudan ilgili. Pazarın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya ve bunu kendi üretim kabiliyetlerimize adapte ederek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu yıl ABD'ye sağladığımız ihracat artış ivmemizi bu çalışmalarla korumayı amaçlıyoruz."

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Güneydoğu Anadolu ABD Güneydoğu Anadolu Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Celal

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