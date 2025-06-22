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İhracatçı Firmalara Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan Mayısta 540 Belge Onayı

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 10:26

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 540 firma için izin belgesi düzenledi.

İhracatçı Firmalara Müjde: Ticaret Bakanlığı’ndan Mayısta 540 Belge Onayı

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 23, resen 6 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı

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