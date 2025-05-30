Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası’nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl önce önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

"Avrupa'nın en büyük tesisi" unvanına sahip borsayı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların kent ve bölge çiftçisine büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Dev yatırımın sadece Erzurum'daki hayvancılık sektörüne değil Doğu'daki hayvancılık sektörüne de yön verdiğini belirten Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde 1 milyon 250 bin olan hayvan varlığı bölgemizle 2 milyon 500 bine ulaştı. Bölgenin kalbi Erzurum'da atıyor. Sektörel anlamda kentimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, ülkemizde de Avrupa'da da adeta rol model oldu. Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar çiftçimize umut ışığı oldu. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil mezbahalar, hayvan gölgelikleri, hayvan ve tarımsal sulamayı esas alan göletler, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha sayamadığım birçok yatırımla Erzurum zirveye çıktı."

Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de bölgesel nitelikte ticaret yapılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'na ve besicilere sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Sekmen'e teşekkür etti.

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