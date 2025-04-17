Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Yayınlanma Tarihi: 17.04.2025 13:24

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı piyasa beklentilerini aşarak yüzde 60,3 yükselişle 361,6 Tayvan doları oldu.

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC’nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarına göre, bu yılın ilk üç ayındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttı.

TSMC'nin bu dönemdeki karı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı ve yüzde 60,3 yükselerek 361,6 Tayvan doları (11,12 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Şirketin yüksek kar artışında, dünyada yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan talep etkili oldu.

TSMC'nin en büyük müşterileri arasında ABD'nin büyük yapay zeka ve teknoloji şirketleri Apple, Nvidia, AMD, Broadcom ve Qualcomm yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ürünlere yönelik sert tarifeler açıklarken, TSMC, geçen ay, ABD'de yarı iletken tesisleri kurmak için 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve böylece ülkede devam edenlerle birlikte toplam yatırımlarının 165 milyar dolara ulaşacağını duyurmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tayvan ABD Donald Trump apple Nvidia Broadcom AMD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İnsanın zafiyet yönleri

İnsanın zafiyet yönleri

Güçlü bir ilmi şahsiyet: Kadı Beyzavi

Güçlü bir ilmi şahsiyet: Kadı Beyzavi

Geçmişten günümüze üzerlik otu

Geçmişten günümüze üzerlik otu

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir izleri

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir izleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

>