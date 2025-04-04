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IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti

Yayınlanma Tarihi: Nisan 04, 2025 10:02

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD yönetiminin açıkladığı tarifelerin makroekonomik etkilerini değerlendirdiklerini, tarifelerin büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel ekonomik görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu bildirdi.

IMF Başkanı Georgieva, tarifelerin küresel ekonomik görünüme yönelik önemli bir risk oluşturduğunu belirtti

Georgieva, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, "Açıklanan tarife önlemlerinin makroekonomik etkilerini hala değerlendiriyoruz ancak büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüme yönelik açıkça önemli bir risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmanın önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, ABD ve ticaret ortaklarına, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışma çağrısında bulundu.

Georgieva, değerlendirmelerinin sonuçlarını bu ay düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda paylaşacaklarını belirtti.

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