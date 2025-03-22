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Anasayfa Ekonomi ABD Tarım Bakanı Rollins, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini söyledi

ABD Tarım Bakanı Rollins, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini söyledi

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:04

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ülke genelinde yumurta fiyatlarının artmasına neden olan kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını hafifletmeye yönelik Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini, başka ülkelerle de yumurta ithalatı konusunda görüştüklerini ifade etti.

ABD Tarım Bakanı Rollins, Türkiye ve Güney Kore’den yumurta ithal ettiklerini söyledi

Rollins, Beyaz Saray'da muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum." dedi.

Kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtadan bahsettiklerini belirten Rollins, bunun şimdilik fiyatları düşürmeye devam edecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Rollins, ülkede tavuk nüfusu yeniden çoğaldığında ve sektör tam kapasite çalışmaya başladığında iç piyasadaki yumurta üreticilerine geri döneceklerini aktardı.

ABD'de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkilemişti.

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansımıştı.

Ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan yükseliş, şubatta yıllık bazda yüzde 58,8'i bulmuştu.

Üretimin sekteye uğramasıyla yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım yapmaya başlamıştı.

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Brooke Rol Güney Kore Türkiye Beyaz Saray kuş gribi salgın ABD

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