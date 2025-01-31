Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:46

Ticaret Bakanlığı E-Ticaret ve Yeni Nesil Teknoloji Daire Başkanı Hasan Önal: "Türkiye'de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat, 2023 yılında 5 miyar dolar, 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı."

Türkiye’de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Önal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle girişimcilere yönelik kentte bir otelde düzenlenen "E-İhracat Zirvesi" toplantısında girişimcilere e-ihracatın öneminden bahsetti.

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Önal, "Türkiye'de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat 2023 yılında 5 miyar dolar, 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 2 yıl geçtiğini ve kentin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görmenin memnuniyetini yaşadığını aktaran Önal, bu tarz organizasyonların kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş'ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanımız 2025 yılı hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat kur nedeniyle biraz daha revize etmek durumunda kaldık. Fakat bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2028 yılında da geleneksel ihracatta payımızın yüzde 10 hedefi var. Yani 2029 yılının başında e-ihracatın geleneksel ihracattaki payı yüzde 10 olacak. Bu hedefi yakalamanın çok kolay olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz işimizi dijitale taşıyalım. Devlet destekleriyle de bu hedeflerin daha da ulaşabilir olduğunu düşünüyorum."

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer de kentteki girişimcileri destekleyerek e-ticaret ve e-ihracat oranlarını artırmak istediklerini belirtti.
Kentte üretilen birçok ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edildiğini anlatan Gümüşer, şöyle konuştu:

"Bu konuda devletimizin ciddi destekleri var. E-ihracatta destek önemli çünkü komisyonlar çok yüksek. Komisyonlarla ilgili devletimizden reklam gibi veya nakliye gibi önemli destekler sağlanıyor. Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması önemli. Çelik mutfak eşyaları alanında üretilen ürünlerimizin perakende ihraç edilmesi bizim için çok önemli."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kahramanmaraş Hikmet Gümüş Ticaret Bakanı Ticaret Bakanlığı Türkiye Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Çelik mutfak Hasan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kadrini Bilememek Nimeti: Zalim ve Cahil Olmak Ne Demektir?

Kadrini Bilememek Nimeti: Zalim ve Cahil Olmak Ne Demektir?

Rahman’ın has kulları

Rahman’ın has kulları

Mehmet Dinç’in kaleminden hayata dair cümleler

Mehmet Dinç'in kaleminden hayata dair cümleler

Kısaca

Kısaca

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

>