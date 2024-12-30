Çin, alçak irtifa ekonomisini geliştirmek üzere planlama dairesi kurdu

Çin'in ana ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), "Alçak İrtifa Ekonomisi Geliştirme Dairesi" adıyla, bu alandaki koordinasyon organı olarak çalışacak bir idari birim oluşturulduğunu bildirdi.

Yeni dairenin, hava sahası regülasyonu, akıllı ağlar ve sürdürülebilir kalkınmanın bütünleşik yönetimi ve inovasyonuna odaklanacağı belirtildi.

Alçak irtifa ekonomisi, yerden 1000 metreye kadar irtifadaki hava sahasındaki dronlar, hava taksileri ve akıllı şehircilik uygulamaları dahil tüm ekonomik etkinlikleri kapsıyor.

Hava sahasının bu bölümünün sorumluluğu, Hava Kuvvetleri ve Sivil Havacılık İdaresi dahil çok sayıda kurum tarafından üstleniyor.

NDRC'ye bağlı Alçak İrtifa Ekonomisi Geliştirme Dairesi, bu alandaki kalkınma stratejilerini formüle etmek ve uygulamak, orta ve uzun vadeli planlamaları yapmak, hızla büyüyen sektördeki sorunları ele almak ve politika önerilerini ortaya koymak için bir koordinasyon organı olarak görev yapacak.

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