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Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 14, 2024 13:09

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Ocak-kasım döneminde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, YHT ile bölgesel ve ana hat trenleri 256,4 milyon yolcumuza hizmet verdi" - "Demir yolu yatırımlarımızın karşılığını alıyor, halkımızın bu hizmetlerden etkin şekilde faydalanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-kasım döneminde 256,4 milyon yolcunun kent içi raylı sistemlerini, yüksek hızlı trenler (YHT) ile bölgesel ve ana hat trenlerini kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, yılın 11 aylık dönemine ilişkin demir yolu yolcu istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kent içi raylı sistemlerin, büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli çözüm sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu dönemde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, YHT ile bölgesel ve ana hat trenleri 256,4 milyon yolcumuza hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, mega kent İstanbul'un yolcu yükünü omuzlayan Marmaray'ın, kasımda 19 milyon 315 bin 901, ocak- kasım döneminde de 201 milyon yolcuya hizmet verdiğini aktardı.

Başkentray'ın yolcu verilerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'nın doğusu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray ile şehir içi trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdık. YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile kasımda 2 milyon 358 bin 168, yılın 11 ayında da 22,1 milyon yolcuya hizmet verdik. Ayrıca, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuyla da rekor kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ocak-kasım döneminde, Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir hatlarını 226 milyon kişinin kullandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı, 8,8 milyon yolcuya ulaştı. Yılın 11 ayında bu hatlarda 234,8 milyon yolcuya hizmet verdik. Kasımda YHT 1 milyon 62 bin 546 yolcuya hizmet verdi. Ocak-kasım döneminde 11,5 milyon yolcumuz YHT'ler ile seyahat etti. Bu dönemde bölgesel ve ana hat trenlerimizi 10,1 milyon yolcu kullandı. Vatandaşlarımızın hızlı, konforlu ve güvenilir ulaşımı tercih ettiğini görüyoruz. Demiryolu yatırımlarımızın karşılığını alıyor, halkımızın bu hizmetlerden etkin şekilde faydalanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

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İstanbul Ankara Marmaray Başkentray YHT Halkalı Kayaş Sincan Sirkeci Kazlıçeşme Gayrettepe İstanbul Havalimanı

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