Sakarya’dan 8 ayda rekor satış

Türkiye 'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya , ülke ekonomisine 3 milyar 530 milyon 162 bin dolar döviz kazandırdı.

Sakarya'da yılın 8 ayında üretilen 172 bin 914 aracın yüzde 75,2'ine denk gelen 130 bin 25'i ihraç edildi.

Ocak-ağustos döneminde 4 milyar 18 milyon 739 bin dolar dış satım gerçekleştiren Sakarya, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Sakarya'nın yılın 8 ayındaki dış satımının yüzde 87,8'ini otomotiv oluşturdu. Dünyaya otomobil, midibüs, otobüs, küçük kamyon, kamyonet ve traktör gibi araçlar ihraç eden Sakarya, söz konusu dönemde ülke ekonomisine 3 milyar 530 milyon 162 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 8 ayında üretilen 909 bin 292 taşıtın 649 bin 971'i yurt dışına gönderildi.

Sakarya ise ürettiği 172 bin 914 aracın yüzde 75,2'ine denk gelen 130 bin 25'ini ihraç etti. Buna göre Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 19'unu, ihracatının ise yüzde 20'sini tek başına karşılayan Sakarya, sektörde öncü iller arasında yer almayı sürdürdü.

- Günde 709 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin faaliyet gösterdiği Sakarya'da, 8 ayda 139 bin 218 otomobil, 1386 midibüs, 1075 otobüs, 718 küçük kamyon, 86 kamyonet, 30 bin 431 traktör olmak üzere toplam 172 bin 914 araç üretildi. Böylece kentte günde 709 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota birinci, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-ağustos döneminde 139 bin 218 otomobil üreten Toyota, bunun 118 bin 555'ini yurt dışına gönderdi.

Aynı dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 265 aracı üreten Otokar, bunların 1490'ını ihraç etti. TürkTraktör ise ürettiği 30 bin 431 traktörün 9 bin 980'ini yurt dışına sattı.