İklim değişikliği bu ay Orta Avrupa’da görülen selleri artıracak

Bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliğinin bu ay Orta Avrupa 'daki sel felaketlerinin yeniden yaşanma ihtimalini iki katına çıkardığını ve yağış yoğunluğunu yüzde 7 arttırdığını tespit etti.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan ilişkilendirme analizinde, Polonya, Çekya, Avusturya, Romanya, Macaristan, Almanya ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerinde bu ay yaşanan yoğun yağış ve sellerde iklim değişikliğinin etkisi incelendi.

Analiz, Birleşik Krallık, Polonya, Avusturya, Çekya, Almanya, İsveç, Hollanda ve ABD'deki meteoroloji kurumları ve üniversitelerde görevli 24 bilim insanı tarafından yapıldı.

Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği Orta Avrupa'da 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sellerin yaşanma ihtimalini iki katına çıkardı.

Bölgede iklim değişikliği nedeniyle yağmur yoğunluğu da yüzde 7 arttı.

Dünyada fosil yakıtların yakılmasına devam edilmesi ve küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması halinde, bilim insanları Orta Avrupa'dakine benzer yağış olaylarının yüzde 5 daha yoğun ve yüzde 50 daha sık hale geleceğini, yıkıcı sel riskini de beraberinde getireceğini tespit etti ve artan maliyetlere karşı uyardı.

- "İklim değişikliği Avrupa'yı kasıp kavuruyor"

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü Araştırmacısı Joyce Kimutai, analize ilişkin değerlendirmesinde, Orta Avrupa'yı sular altında bırakan yağışlarda iklim değişikliğinin etkisinin olduğunu belirterek, "Bu seller bir kez daha fosil yakıt kaynaklı ısınmanın yıkıcı sonuçlarını gözler önüne serdi. Petrol, gaz ve kömürün yerini yenilenebilir enerji alana kadar bu tür yağışlar daha şiddetli yaşanacak ve ekonomiye zarar veren sellere neden olacak." ifadelerini kullandı.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto da Güney İtalya'daki aşırı kuraklık ve Portekiz'deki orman yangınlarının ardından Orta Avrupa'daki ölümcül sellere dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İklim değişikliği Avrupa'yı kasıp kavuruyor, ancak kıtanın dört bir yanındaki politikacılar iklim taahhütlerini geri çekmeye çalışıyor. İklim değişikliği, özellikle toplumun yoksul kesimleri için varoluşsal bir tehdit ve tüm Avrupalıların bununla mücadele etmenin hayatlarını çok daha iyi hale getireceğini bilmeleri gerekir. Fosil yakıtları sonlandırmak istihdam yaratır, enerji faturalarını düşürür, şehirleri yaşamak için daha sağlıklı yerler haline getirir ve öldürücü sel riskini azaltır. Bu bir teknoloji meselesi değil, talebi nasıl düşüreceğimizi ve fosil yerine yenilenebilir enerjiyi nasıl ikame edeceğimizi biliyoruz."

- Son 10 yıldaki en şiddetli sel felaketi, sigorta kapsamındaki maliyet 2,2 milyar avro

S&P Global Ratings'in bölgedeki sigortalı hasara ilişkin analizine göre, Orta ve Doğu Avrupa'daki sel felaketinden kaynaklanan ve ilk tahminlere göre yaklaşık 2,2 milyar avro olduğu tahmin edilen sigorta kapsamında hasar bulunuyor. Bu maliyet, söz konusu sellerin son 10 yılın en şiddetli sel felaketi olduğunu gösteriyor.

Analize göre, sellerin sigorta sektörü üzerinde de uzun vadeli etkileri olabilir.