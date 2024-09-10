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EKONOMİ

TÜRKSAT enerjisini güneşten alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan güneş enerjisi santralinin (GES) tamamlandığını ve elektrik üretim sürecine geçildiğini belirterek, "131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak." ifadesini kullandı.

TÜRKSAT enerjisini güneşten alacak
Yayınlanma Tarihi: 10.09.2024 14:50:25 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:03

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tek uydu operatörü olmasının yanı sıra e-Devlet Kapısı ve veri merkezleriyle kamunun dijital dönüşümünü de sağlayan, uzay vatanda ülkenin haklarını koruyan TÜRKSAT'ın enerjisini güneşten alacağını bildirdi.

TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan GES'in tamamlanarak elektrik üretim sürecine geçildiği bilgisini veren Uraloğlu, "131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Santral, TÜRKSAT'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayacak, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırıyoruz, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ülkenin ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge haklarının yönetimini sağlayan TÜRKSAT'ın kamu kurumları başta olmak üzere büyük şirketlerin veri merkezi, siber güvenlik ve bilişim altyapısını da kuran çok stratejik bir kurum olduğuna dikkati çekerek, şirketin ülkenin birçok AR-GE projesinde de yer aldığını belirtti.

TÜRKSAT'ın artan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu projeyle sadece TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumumuzun elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayacağız, aynı zamanda yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. Bakanlık olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasiteyi daha ileri noktaları taşıyacağız. Sistemin geri dönüşü, işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatlarıyla 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulmasıyla TÜRKSAT'ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak."

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Etiketler Ankara Türkiye Abdulkadir e Devlet kapısı TÜRKSAT AŞ Türksat İklim değişikliği Gölbaşı

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