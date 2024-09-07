Stellantis’in Pro One araçları, IAA Transportation’da sergilenecek

Stellantis'in ticari araç birimi Pro One, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı IAA Transportation fuarında sergilenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden Stellantis'in ticari araç birimi Pro One, yükselen performansını yenilikçi ürünleriyle artırmaya devam ediyor.

Stellantis Pro One, ticari ve endüstriyel araçlara özel Avrupa'nın en büyük ticaret fuarlarından IAA Transportation'a katılmaya hazırlanıyor. Stellantis, 17-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hanover kentinde gerçekleştirilecek fuara katılacak.

EU30'da (AB30) yüzde 28,5'i aşan pazar payı ile güçlü liderlik pozisyonuna sahip olan Stellantis Pro One, 2024'ün ilk yarısında Almanya'da pazar payını yüzde 4, satışlarını ise yüzde 45'in üzerinde artırdı.

- Hafif ticari araç markaların güçlü dönüşümü sergilenecek

Stellantis'in bu yeni bölümü, prestijli etkinlikte Citroen, FIAT Professional, Opel ve Peugeot markalarının modellerini sergileyecek. Bu tablo, Stellantis'in hafif ticari araç markalarının güçlü dönüşümünü de gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, fuarda Opel Combo Elektrik, Citroen E-Berlingo Crew Van, EPTO ile Peugeot e-Expert Fridge, Opel Movano HYDROGEN ve Fiat Professional E-Ducato Cargo Box gibi modelleri deneyimleyebilecek.

Stellantis Pro One, IAA Transportation 2024'te dünya çapında 450'nin üzerinde sertifikalı ortakla işbirliği içinde geliştirilen dönüşüm ve ürün gamını güçlendirme stratejisini vurgulayacak. Bu kapsamlı ağ, artan sayıda şirket içi dönüşümle Stellantis'in damperli kamyonlardan optimize edilmiş kargo alanına sahip minibüslere ve eğlence araçlarına kadar her biri müşterilerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ve büyük filoların özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan geniş bir ürün yelpazesi sunmasını sağlıyor.

Şirketin standında, orta boy ticari araçlarda mevcut olan ve yakında yeni büyük boy ticari araçlarda da kullanıma sunulacak yenilikçi hidrojen yakıt hücresi teknolojisi (FCEV) odak noktası olacak. Stellantis, bu hamlesiyle sıfır egzoz emisyonlu mobiliteye yönelik yol haritasındaki önemli bir kilometre taşını gerçekleştiriyor.

Şirket, halka açık dünya tanıtımını gerçekleştirdiği Opel Movano HYDROGEN gibi hidrojenli büyük boy ticari araçlarda 500 kilometreye kadar menzil sunan, sadece 5 dakikalık yakıt ikmal süresine sahip ve yük kapasitesi, hacim ve performanstan ödün vermeyen özel bir orta-güç mimarisi geliştirdi.

Stellantis, Hanover'de, yeni "MultiJet 4.0" motoru ve Stellantis Pro One bünyesindeki yeni büyük hacimli ticari araçlarda da sunulan yenilikçi 8 vitesli "AT8"otomatik şanzımanı da öne çıkaracak.

Güvenilirliği ile bilinen MultiJet 4.0 motor, önden çekişli büyük boy ticari araçlarda 450 nanometre ile sınıfının en iyi tork değerini sunuyor. Gelişmiş çift devreli egzoz gazı devirdaim sistemi güvenilirliği, performansı ve emisyonları daha da iyileştiriyor. AT8 şanzıman, torku büyük bir hassasiyetle yöneterek mevcut otomatik versiyona kıyasla CO2 emisyonunda yüzde 10'luk bir azalma sağlıyor.

